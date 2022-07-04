Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

Количество жертв и пострадавших за несколько дней протестов официально не озвучивалось.

Ранее обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан.

Напомним, в Каракалпакии - автономной республике Узбекистана - прошли беспорядки из-за возможного изменения ее статуса.

Срок общественного обсуждения проекта поправок в конституцию страны продлили до 15 июля.

Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.





