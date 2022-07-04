Ирану приходится снижать цену на нефть, чтобы конкурировать с Россией в Китае

Иран вынужден был еще больше снизить цену для Китая на свою и без того дешевую нефть на фоне роста поставок в КНР российских углеводородов.

Как отмечает Bloomberg, российский экспорт в Китай в мае вырос до рекордного уровня, при этом Россия обогнала по поставкам в КНР даже Саудовскую Аравию.

Впрочем, сейчас Китай готов покупать и российскую, и иранскую нефть, наращивая импорт на фоне ослабления антиковидных ограничений и восстановления экономики.

Ситуация с экспортом в Китай российской нефти вызывает беспокойство у нефтяных стран Персидского залива, поскольку их традиционный рынок сбыта оказался захвачен сырой нефтью, предлагаемой с большими скидками.