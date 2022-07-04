Полиция задержала около 50 человек в екатеринбургском баре

В Екатеринбурге полицейские проверили бар "Че почем". В территориальный ОВД было доставлено около 50 человек.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, речь идет о заведении, расположенном в доме №49 на проспекте Ленина. По данным полиции, ранее от жителей окружающих домов неоднократно поступали жалобы на нарушение общественного порядка в районе бара.

В ходе рейда было проверено соблюдение администрацией бара правил оборота алкогольной и табачной продукции, особое внимание было уделено нахождению в ночном заведении несовершеннолетних. В результате подростков в баре не оказалось. Кроме этого, полицейские искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство и лиц, причастных к совершению преступлений.

В итоге для проверки в отдел полиции №1 Кировского района были доставлено около 50 человек, в том числе семь иностранцев. В отношении 14 составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте.

"Один водитель был привлечен за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пятеро граждан были задержаны в административном порядке. Кроме этого, сотрудниками полиции был выявлен и задержан молодой человек, разыскиваемый за совершение кражи", - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что полиция продолжит свои профилактические мероприятия в данном районе.