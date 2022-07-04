04 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
состав, поезд, вагон (2018) | Фото:Накануне.RU

Жителей Челябинской области будут судить за кражу металлолома из грузовых поездов

В Челябинской области осудят четырех местных жителей, обвиняемых в краже металлолома из полувагонов грузовых поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемые были задержаны в декабре прошлого года на станции Челябинск – Южный, где они скинули из полувагонов стоящего грузового поезда 1,5 тонны металлолома. В ходе проверки была установлена причастность одного из обвиняемых к трем кражам металла из полувагонов грузовых составов на станциях Челябинск – Южный и Кирзавод.

Украденное они сдавали в пункты приема металлолома. Деньги тратили на личные нужды.

В целом было похищено 4,9 тонн лома черных металлов. Часть похищенного была изъята оперативниками Ущерб превысил 126 тыс. рублей.

Теги: кража, поезд, металлолом,



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