Жителей Челябинской области будут судить за кражу металлолома из грузовых поездов

В Челябинской области осудят четырех местных жителей, обвиняемых в краже металлолома из полувагонов грузовых поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемые были задержаны в декабре прошлого года на станции Челябинск – Южный, где они скинули из полувагонов стоящего грузового поезда 1,5 тонны металлолома. В ходе проверки была установлена причастность одного из обвиняемых к трем кражам металла из полувагонов грузовых составов на станциях Челябинск – Южный и Кирзавод.

Украденное они сдавали в пункты приема металлолома. Деньги тратили на личные нужды.

В целом было похищено 4,9 тонн лома черных металлов. Часть похищенного была изъята оперативниками Ущерб превысил 126 тыс. рублей.