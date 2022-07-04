Володин: Размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии поставит жителей под удар

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию.

Как отметил политик в телеграм-канале, такое решение лишь поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура.

Ранее мэр финского города Лаппеэнранта заявил о готовности в случае необходимости предоставить военным аэропорт в качестве базы НАТО. По его словам, в Южной Карелии (граничит с Ленинградской областью) с воодушевлением восприняли новость о возможном вступлении Финляндии в альянс, пишет Regnum.