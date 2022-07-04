СМИ: Американская фармкомпания MDS свернет поставки вакцин от кори и краснухи в Россию

Одна из крупнейших в мире фармкомпаний MDS собирается прекратить поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита ("Варивакс" и М-М-Р II), в том числе и препаратов других производителей. Сохранятся поставки только тех препаратов, которым в России нет аналогов, передает "Коммерсант".

В компании отметили, что по закону смогут прекратить поставки только через год после того, как о таком намерении будет уведомлено Министерство здравоохранения России.

В прошлом году на "Варивакс" пришлось около 20% продаж в рознице и госсегменте (от общего объема поставок вакцины), на М-М-Р II – только 1,5%.