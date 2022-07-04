04 Июля 2022
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Политика Свердловская область В России
Ельцин-центр в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Венедиктов* заявил о возможной смене руководства в "Ельцин-центре"

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (*внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявил о возможной смене руководства в екатеринбургском "Ельцин-центре".

Такое заявление журналист сделал в эфире передачи "Будем наблюдать".

"Думаю, закрывать "Ельцин-центр" никто не будет. Просто сменится гендиректор и руководство", - считает Венедиктов.

По его словам, "сравнять с землей его ("Ельцин-центр") трудно".

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что этот центр должен существовать. В ответ депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".

Теги: Ельцин-центр, руководство, смена



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