Венедиктов* заявил о возможной смене руководства в "Ельцин-центре"

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (*внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявил о возможной смене руководства в екатеринбургском "Ельцин-центре".

Такое заявление журналист сделал в эфире передачи "Будем наблюдать".

"Думаю, закрывать "Ельцин-центр" никто не будет. Просто сменится гендиректор и руководство", - считает Венедиктов.

По его словам, "сравнять с землей его ("Ельцин-центр") трудно".

Напомним, недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что этот центр должен существовать. В ответ депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев обвинил главу региона в поддержке "Недели гордости ЛГБТ".