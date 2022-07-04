04 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2005) |

Times: НАТО расколота из-за Украины

Уже сейчас Белый дом охватывают сомнения по поводу успеха Украины в Донбассе, в котором еще недавно были уверены. Проблема Запада и в том, что, несмотря на все заявления, НАТО не является по-настоящему единым целым, пишет британская The Times.
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В Альянсе есть "ястребы", которые готовы хоть напасть на российский Крым, есть "голуби", которые в первую очередь озабочены тем, чтобы на Украине наступил мир. А есть и "страусы", которые хотят, чтобы проблема просто исчезла. Особенно этого желают правительства на юге Европы, но не только.

Запад пообещал или уже оказал военную помощь на десятки миллиардов долларов, но большого эффекта нет. При этом экономические издержки конфликта для Запада растут, ведь Украине нужно каждый месяц около 5 млрд долларов на ее содержание, просто чтобы оставалась на плаву система ее государственного управления. И усталость от Украины из-за этого только нарастает.

"Джо Байдену грозит провал на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и другие ведущие европейские лидеры все больше сталкиваются с внутренними проблемами. Пока что ни один из них по-настоящему не объяснил электорату, каковы долгосрочные последствия от украинского кризиса в их странах", - пишет издание.

"Что мы готовы претерпеть ради Украины и как долго нам нужно будет это делать? Насколько далеко мы готовы зайти в истощении наших арсеналов?" - задается вопросами автор статьи профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти.

Такие статьи в западных СМИ появляются все чаще. Все они имеют примерно одинаковую направленность мысли: готов ли Запад платить за Украину и дальше при сомнительных выгодах, но очевидных рисках?

Теги: Украина, НАТО



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