04 Июля 2022
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Наука и техника Свердловская область
Электробус &quot;Синара&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

"Синара" представила новый электробус, который может появиться на улицах Екатеринбурга

Компания "Синара" впервые представила новый электробус, который уже в ближайшем будущем может ездить по дорогам Екатеринбурга. Модель "Синара 62.53", выставленную на "Иннопроме-2022", планируют использовать не только на территории России, но и в перспективе поставлять за рубеж, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам руководителя инженерно-технического отдела компании Александра Силохина, при налаженном производстве одна единица техники может быть изготовлена за 10 дней, однако точный срок будет зависеть от предпочтений заказчика.

На стенде "Синары" представлен электробус с увеличенной комплектацией в 37 пассажирских сидений и вместимостью 80 человек. Его заряда хватает на целый день работы, после чего вечером техника отправится в депо на подзарядку.

Дмитрий Пумпянский, электробус "Синара"(2022)|Фото: Накануне.RU

Электробус "Синара"(2022)|Фото: Накануне.RU

Ещё одной особенностью является то, что в электробусе использованы 92% отечественных комплектующих, однако уже к концу года планируется увеличить этот показатель до 100%.

На сегодняшний день каких-либо соглашений с Екатеринбургом или Свердловской областью на поставку этой модели электробусов не подписано, да и планов, по словам Силохина, нет. Однако в "Синаре" уверены, что после "Иннопрома" все может измениться.

Электробус "Синара"(2022)|Фото: Накануне.RU

Электробус "Синара"(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: электробус,



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