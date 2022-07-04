04 Июля 2022
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Политика В России
Дом, результат обстрела, Белгород (2022) | Фото: t.me/vvgladkov

В Совфеде допустили введение санкций против американской компании, снимавшей Белгород со спутника

Россия может ввести санкции в отношении американской компании Maxar, спутник которой, предположительно, вел съемку Белгорода перед украинским ударом. Об этом сообщил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Как заявил сенатор РИА Новости, при наличии доказательств Москва имеет полное право рассмотреть возможность ввести компанию-владельца спутника под российские санкции.

Ранее агентство сообщило о том, что съемка Белгорода велась спутником GeoEye1 30 июня, за три дня до обстрела его ракетами со стороны Украины.

Напомним, 3 июля в Минобороны РФ заявили, что киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде в результате обстрела пострадали 65 домов, в том числе многоквартирные.

Кроме того, при обстреле погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Также, по данным Следственного Комитета, два человека пропали без вести.

Сенатор Андрей Клишас призвал к военному ответу после гибели мирных жителей.

Теги: Джабаров, Белгород, спутник, Maxar



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