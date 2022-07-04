04 Июля 2022
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Армия и ВПК В России
Иван Федотов (2022) | Фото: cska-hockey.ru

Хоккеиста Федотова доставили в Североморск для прохождения военной службы

Хоккеист сборной России Иван Федотов, о задержании которого сообщалось ранее, доставлен в Североморск (Мурманская область). Предположительно, он будет проходить военную службу на Новой земле, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, СМИ в выходные сообщили о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Якобы, 25-летний спортсмен, выступавший до апреля этого года за клуб ЦСКА, уклонялся от службы в армии. Федотова доставили в военкомат.

Известно, что в начале мая Федотов подписал контракт на год с американским клубом НХЛ "Филадельфия" и собирался уехать за границу.

Теги: иван федотов, служба в армии, североморск



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