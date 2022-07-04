Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге
Известный певец Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте компании "Империя музыки", которая занимается организацией выступлений различных звезд.
"Организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге", - отмечается в графике будущих мероприятий. Концерт состоится 20 августа.
Будет ли Маршал главным хедлайнером праздника, не уточняется.
Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, кто из знаменитостей выступит на концерте в честь 300-летия Нижнего Тагила.