04 Июля 2022
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Екатеринбург, улица Ленина, Е100 (2019) | Фото: Накануне.RU

Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге

Известный певец Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте компании "Империя музыки", которая занимается организацией выступлений различных звезд.

"Организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге", - отмечается в графике будущих мероприятий. Концерт состоится 20 августа.

Будет ли Маршал главным хедлайнером праздника, не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, кто из знаменитостей выступит на концерте в честь 300-летия Нижнего Тагила.

Теги: Маршал, День города, выступление, Екатеринбург



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