Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге

Известный певец Александр Маршал выступит на предстоящем Дне города в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте компании "Империя музыки", которая занимается организацией выступлений различных звезд.

"Организация выступления певца Александра Маршала на празднование Дня города в Екатеринбурге", - отмечается в графике будущих мероприятий. Концерт состоится 20 августа.

Будет ли Маршал главным хедлайнером праздника, не уточняется.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, кто из знаменитостей выступит на концерте в честь 300-летия Нижнего Тагила.