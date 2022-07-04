На пост главы Удмуртии выдвинули депутата Госдумы Белоусова, обвиняемого в получении взятки

"Справедливая Россия – за правду" выдвинет на пост главы Удмуртии депутата Госдумы Вадима Белоусова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения, его кандидатуру утвердил президиум Центрального совета партии.

Вадим Белоусов избран депутатом Госдумы от Удмуртии. С декабря 2021 года он возглавляет республиканское отделение "СР".

Напомним, Московский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб. Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности.

Гособвинение просит приговорить депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей, а Маргарите Бутаковой, с учетом возраста 80 лет и наличия хронических заболеваний, назначить 4 года колонии общего режима со штрафом в размере 500 млн рублей.