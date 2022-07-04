04 Июля 2022
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Политика За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

МИД Британии заявил об обсуждении идеи конфискации замороженных активов РФ

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для передачи Украине, сообщает The Guardian.

Профильные министерства уже работают над вопросом, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. Она добавила, что власти Канады уже приняли закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы. Трасс отметила, что поддерживает данную концепцию, пишет Regnum.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники отмечало, что США ведут себя значительно осторожнее многих стран Европы, открыто призывающих использовать российские активы для помощи Украине.

Утверждается, что в Вашингтоне к данной идее отнеслись резко отрицательно из-за возможных юридических и репутационных потерь для страны в случае реализации такого сценария.

Теги: британия, российские активы, конфискация



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