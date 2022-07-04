04 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Военнослужащих ВСУ, попавших в плен к силам ДНР, провели по Аллее ангелов в Донецке (01.03.22) (2022) | Фото: t.me/RVvoenkor / telegram-канал &quot;Операция Z: Военкоры Русской Весны&quot;

NYT: Украина бросает на фронт необученных резервистов, которые возвращаются в гробах

Украина вынуждена бросать на фронт необученных резервистов, мобилизованных в ряды территориальной обороны. Сначала они выполняли задачи по месту мобилизации, но затем их отправили на фронт воевать. Об этом пишет The New York Times в статье "Плохо подготовленные к бою бойцы территориальной обороны гибнут в боях вдали от дома".
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Война затронула всех на Украине, даже тех, кто живет далеко от линии фронта, отмечает издание, приводят примеры гибели мобилизованных жителей.

"Их тела возвращаются, чтобы заполнить кладбища в мирных городах и поселках на западе страны", - говорится в статье.

Многие родственники погибших возмущаются, почему их неподготовленных мужей и сыновей отправили на фронт. И хотя они знают, что на фронте будет тяжело, мирные люди не могут адаптироваться к условиям и жестокостям войны, говорят опытные военные. Командир 103-й бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко подчеркивает, что представление, что гражданских, не служивших в армии, можно просто мобилизовать и отправить на фронт и они там будут воевать, в корне ошибочно.

По словам солдат одной из рот территориальной обороны, набранных под Киевом, в своей первый же день в Донбассе рота потеряла 30% личного состава. Их готовили дома как местных охранников или дружинников, а потом просто бросили на Донбасс с минимумом оружия, предоставив самим себе.

"Нас разрывают на куски, люди падают, как мухи. Почему мы здесь?" - недоумевает один из мобилизованных.

Родные погибших недовольны, но они бессильны что-либо сделать.

"Это просто ужасно, когда ты видишь, что происходит на кладбищах, и ты не знаешь, когда это прекратится. У нас будет много женщин без мужей и детей без отцов", - сказал львовянка после похорон брата.

Почему резервистов бросают воевать, Владимир Зеленский сказал еще в 2020 году.

"Мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - предупредил он тогда.

А в январе 2022 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что воевать против России будут 90% украинцев.

Накануне Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ несут критические потери. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает, что только на Северодонецком направлении ВСУ потеряли более 3 тысяч убитыми и почти 7 тысяч ранеными.

Теги: Украина, ВСУ, потери, Донбасс



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