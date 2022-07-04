04 Июля 2022
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Очередь, МВЦ &quot;Экспо&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Выставка "Иннопром" в Екатеринбурге началась с традиционных пробок и очередей

В Екатеринбурге сегодня стартует ежегодная международная промышленная выставка "Иннопром".

Уже традиционно с раннего утра Кольцовский тракт встал в пробку в сторону МВЦ "Экспо", а на входе в павильоны выстроились очереди из людей, передает корреспондент Накануне.RU.

Пробка(2022)|Фото: Накануне.RU

МВЦ "Экспо"(2022)|Фото: Накануне.RU

Посетители, уже попавшие в МВЦ, столкнулись с тем, что не работают эскалаторы с первого на второй этаж.

Очередь, МВЦ "Экспо"(2022)|Фото: Накануне.RU

Эскалатор(2022)|Фото: Накануне.RU

В этом году страной-партнером "Иннопрома" выступил Казахстан. В первый день работы выставки ее посетят премьер-министры РФ и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов.

Также запланированы переговоры глав правительств двух стран, в ходе которых планируется обсудить вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая расширение взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях.

Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

Теги: Иннопром, Мишустин



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