04 Июля 2022
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салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Исследование: россияне в два раза чаще стали летать в командировки бизнес-классом

В июне 2022 года количество бронирований авиабилетов в бизнес-классе россиянами, путешествующими по работе, выросло на 112% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как говорится в исследовании сервиса "Авиасейлс для бизнеса", доля таких билетов в общем объеме выросла с 0,16% в июне прошлого года до 0,34% в текущем году.

Самыми популярными по числу бронирований в бизнес-классе направлениями внутри страны стали Москва (средняя длительность командировки — один день, средняя стоимость перелета туда-обратно — чуть более 98 тыс. руб.); Санкт-Петербург (однодневные поездки, стоимость — чуть более 72 тыс. руб.) и Новосибирск (в среднем командировки длились шесть дней, стоимость перелета — более 90 тыс. руб.).

Заметный рост бронирований в бизнес-классе произошел по направлениям Хабаровск — Новосибирск (здесь каждый четвертый командированный выбрал перелет в бизнесе, средний чек за такой перелет составил более 70 тыс. руб.), Новосибирск — Тюмень и Тюмень — Санкт-Петербург.

Среди заграничных направлений в тройке оказались Узбекистан, куда в среднем отправлялись на три дня, средний чек - около 80 тыс. руб., Армения, туда летали на четыре дня, средний чек перелета — более 102 тыс. руб., и Грузия, командировки на три дня, средний чек — более 135 тыс. руб., сообщает РБК.

Напомним, две российские авиакомпании подали заявки в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

Теги: бизнес-класс, авиация, авиакомпании



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