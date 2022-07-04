Рогозин рассказал, когда состоится запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

Легкая ракета "Ангара-А1.2" будет запущена в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" ожидается в конце текущего года, либо в начале 2023 года.

Об этом сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также скоро отправят на космодром.

Гендиректор госкорпорации напомнил, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО "Полет" и закрывать для этого московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее.

"У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем", – отметил Рогозин.

Ранее в РАН предложили использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей". Предполагалось, что "Енисей" соберут к 2028 году.