04 Июля 2022
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Наука и техника В России
расширенная коллегия ВПК, гособоронзаказ, Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: oborona.gov.ru

Рогозин рассказал, когда состоится запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"

Легкая ракета "Ангара-А1.2" будет запущена в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" ожидается в конце текущего года, либо в начале 2023 года.

Об этом сообщил руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также скоро отправят на космодром.

Гендиректор госкорпорации напомнил, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО "Полет" и закрывать для этого московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее.

"У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем", – отметил Рогозин.

Ранее в РАН предложили использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей". Предполагалось, что "Енисей" соберут к 2028 году.

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