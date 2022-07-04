04 Июля 2022
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Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

СМИ: в России возник дефицит деталей к Samsung и Huawei

В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei.

Об этом сообщили авторизованные сервисные центры данных компаний. Информацию подтвердили и эксперты рынка. Среди главной проблемы, как в случае с айфонами, — нехватка аккумуляторов и дисплеев.

Для Huawei в наличии нет ни экранов, ни батарей, а в случае с Samsung в одних АСЦ есть аккумуляторы, но нет экранов, в других — наоборот. Срок ожидания деталей составляет неделю, и он не окончательный.

При этом у покупателей остается еще один вариант для ремонта — обращение в неавторизованные сервисы. Однако эксперты напоминают, что там починка гаджета превращается в лотерею.

Раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится. Компаниям придется искать новые пути для поставки запчастей в Россию или сервисные центры будут закупать запчасти параллельным импортом, сообщают "Известия". 

Напомним, ритейлеры начинают ввозить электронику через параллельный импорт.

Теги: Samsung, Huawei, смартфоны



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