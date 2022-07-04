В России могут пересмотреть параметры экономических статей УК

В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса.

Об этом говорится в проекте закона. Согласно документу, порог этих показателей предлагается увеличить в два раза. Как заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, изменения необходимы с учетом накопленной инфляции.

Ранее, в ходе ПМЭФ, пересмотреть параметры экономических статей призвал глава государства Владимир Путин. Он считает, что они уже устарели.

В Госдуме и экспертном сообществе предложение в целом поддержали, но призвали пристально следить за его влиянием на показатели преступности, сообщают "Известия".