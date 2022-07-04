04 Июля 2022
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(2021) | Фото: facebook.com/groups/1375706286101573

Составлен список регионов — лидеров по качеству дорог в России

Лучшее качество дорог в России отмечено в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка оказались Архангельская и Кировская области.

По статистике, почти половина дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечает нормативным требованиям. Вместе с тем в разных субъектах состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями. Как правило, отмечают эксперты, сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В нем регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

Все автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.

Согласно исследованию, в 47 субъектах доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, — ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог – в 38 регионах.

Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.

Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог.

При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Крым, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Республика Алтай, в Дальневосточном – Амурская область.

Теги: качество дорог, автомобили, транспорт



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