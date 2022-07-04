04 Июля 2022
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Политика В России
Карта Калининградской области и Литвы (2022) | Фото: Накануне.RU

Власти Калининграда передали правительству проект ответа на запрет транзита

Калининградская область передала кабмину РФ и Администрации президента проект ответных мер на запрет Литвой транзита товаров через свою территорию.

Как заявил глава региона Антон Алиханов, вопрос с транзитом можно решить тремя способами. Прежде всего, по линии российского Министерства иностранных дел добиться изменений в санкционном пакете, чтобы эти ограничения были сняты.

Другой вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией России при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже.

Третий вариант решения проблемы, по словам губернатора - ответ на запрет транзита.

При этом Алиханов считает введение таких мер преждевременным, сообщают "Ведомости".

Напомним, Берлин лоббирует снятие ограничений с транзита грузов в Калининград из материковой части России через Литву. Власти Германии выступают за создание исключений в санкциях ЕС для российского анклава.

Теги: Калининград, транзит, Литва



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