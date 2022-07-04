Минпросвещения ведет работу над видеоплатформой для школьников

Минпросвещения России готовит к запуску платформу с просветительским контентом для внеклассного обучения школьников.

Одним из ключевых поставщиков планируется сделать Госфильмофонд. "Один из проектов, над которым мы работаем в рамках цифровой образовательной среды, – это видеоплатформа для Smart TV под рабочим названием "Мое просвещение", на которой будет собран образовательный и воспитательный контент для школьников", – сообщил советник министра просвещения Антон Назаров.

По его словам, сейчас министерство прорабатывает состав контента с потенциальными поставщиками.

Среди прочего для сервиса закажут курсы Владимира Мединского по истории XVIII века.

Ранее была одобрена обновленная примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, разработанная Институтом изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования (РАО) совместно с Минпросвещения.