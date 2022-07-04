СМИ: Киев отказывается от американских и турецких дронов

Украинские вооруженные силы стали реже использовать беспилотники производства США и Турции.

Среди причин называется неэффективность против российских систем противовоздушной обороны.

По данным издания Business Insider, которое ссылается на украинских военнослужащих и экспертов, российские системы радиэлектронной борьбы и ПВО оперативно засекают и сбивают дроны. Украина использует на поле боя американские беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, стоимость каждого составляет несколько тысяч долларов. Также Вашингтон собирался передавать Киеву ручные беспилотники Puma. Кроме того, американские власти планировали отправить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle. Business Insider оценивает их стоимость в $10 млн.

Турция поставляет Украине дроны Bayraktar TB2, стоимость которых колеблется между $1 и $2 млн.

Напомним, ранее в Брянской области сбит украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.