04 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

СМИ: Киев отказывается от американских и турецких дронов

Украинские вооруженные силы стали реже использовать беспилотники производства США и Турции.

Среди причин называется неэффективность против российских систем противовоздушной обороны.

По данным издания Business Insider, которое ссылается на украинских военнослужащих и экспертов, российские системы радиэлектронной борьбы и ПВО оперативно засекают и сбивают дроны. Украина использует на поле боя американские беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, стоимость каждого составляет несколько тысяч долларов. Также Вашингтон собирался передавать Киеву ручные беспилотники Puma. Кроме того, американские власти планировали отправить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle. Business Insider оценивает их стоимость в $10 млн.

Турция поставляет Украине дроны Bayraktar TB2, стоимость которых колеблется между $1 и $2 млн.

Напомним, ранее в Брянской области сбит украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Теги: Украина, дроны



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