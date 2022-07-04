Кабмин РФ хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее

До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять пакет мер правительства России, разработанных на фоне проведения специальной военной операции на Украине и "краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники", а также снабжении армии "материально-техническими средствами".

Полномочия кабмина предложено расширить за счет поправок в несколько законов, прежде всего новой статьи в законе об обороне, где появится описание доступных правительству "спецмер".

Среди них – возможность организовывать и финансировать некие "мероприятия" (без конкретного описания) любых органов власти; временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты; привлекать работников к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и т. д. В рамках спецмер меняются правила системы госзакупок.

Спецмеры разрешают проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа. Отмечается, что о мобилизации экономики речь пока не идёт, сообщают "Ведомости".