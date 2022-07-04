04 Июля 2022
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Армия и ВПК В России
самодельные патроны (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Кабмин РФ хочет обязать оборонную промышленность работать быстрее

До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять пакет мер правительства России, разработанных на фоне проведения специальной военной операции на Украине и "краткосрочной повышенной потребностью в ремонте вооружения и военной техники", а также снабжении армии "материально-техническими средствами".

Полномочия кабмина предложено расширить за счет поправок в несколько законов, прежде всего новой статьи в законе об обороне, где появится описание доступных правительству "спецмер".

Среди них – возможность организовывать и финансировать некие "мероприятия" (без конкретного описания) любых органов власти; временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты; привлекать работников к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и т. д. В рамках спецмер меняются правила системы госзакупок.

Спецмеры разрешают проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа. Отмечается, что  о мобилизации экономики речь пока не идёт, сообщают "Ведомости".

Теги: промышленность, спецоперация



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