Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам

Министерство финансов России предложило снять более 500 млрд руб. расходов бюджета с государственных программ и непрограммных направлений в 2023 году.

План оптимизации для "обеспечения сбалансированности" бюджета приведен в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на следующие три года. Расходы предлагается сокращать на аналогичную в целом величину также в 2024 и 2025 годах.

По сравнению с утвержденными на 2022–2024 годы планами в следующем году траты могут уменьшить на 557 млрд руб., в 2024 г. – на 539 млрд руб. На 2025 г. конкретных проектировок в действующем законе о бюджете нет. При этом на следующий после текущей трехлетки период Минфин закладывает расходы, исходя из долгосрочного бюджетного прогноза, учитывающего различные коэффициенты индексации.

Ведомство предлагает отказаться еще от 534 млрд руб. Секвестр коснется практически всех блоков: оптимизация для обеспечения сбалансированности бюджета затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62.

Кураторам направлений нужно самим решить, с каких проектов снимать финансирование. Оптимизация бюджетных расходов в первую очередь может коснуться "провальных" в части освоения средств нацпроектов, сообщают "Ведомости".