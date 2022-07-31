01 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

Запад хочет "нейтрализовать" Белград косовоалбанскими руками – МИД России

В Москве прокомментировали обострившийся конфликт между Приштиной и Белградом. Российское внешнеполитическое ведомство назвало новые требования властей Косово в отношении сербов "дискриминационными" и "провокационными".

"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов - очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" А.Курти", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что за действиями косоваров видны намерения Запада. "Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", - говорится в заявлении МИДа.

Министерство иностранных дел России призвало Приштину и США с ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

"Подобное развитие событий - ещё одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", - добавила Захарова.

Теги: косово, сербия, москва, мид рф, мария захарова



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