01 Августа 2022
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Политика За рубежом
операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово, 28 мая 2019 года (2019) | Фото: AP Photo / Visar Kryeziu

Сербская армия не пересекала границу с Косово – Минобороны страны

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения косовских СМИ о вторжении на территорию края.

"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины преднамеренно выпускает в эфир и распространяет через поддельные аккаунты в социальных сетях и на веб-сайтах, в которых утверждается, что якобы произошли какие-то конфликты между Вооруженными силами Сербии и полицией Косово, Минобороны заявляет, что сербская армия на данный момент не пересекла административную линию и никоим образом не проникла на территорию Косово и Метохии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Сербии Александр Вучич в своем выступлении заявил, что Белград будет добиваться нормализации ситуации мирным путем, но в случае вооруженных провокаций ответит и оставит победу за собой.

Ранее сообщалось о эскалации конфликта на границе Косово и Сербии, о перестрелках и пострадавших в результате столкновений сербах.

Теги: себрия, косово, приштина



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