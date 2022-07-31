Сербская армия не пересекала границу с Косово – Минобороны страны

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения косовских СМИ о вторжении на территорию края.

"Из-за большого количества дезинформации, которую администрация Приштины преднамеренно выпускает в эфир и распространяет через поддельные аккаунты в социальных сетях и на веб-сайтах, в которых утверждается, что якобы произошли какие-то конфликты между Вооруженными силами Сербии и полицией Косово, Минобороны заявляет, что сербская армия на данный момент не пересекла административную линию и никоим образом не проникла на территорию Косово и Метохии", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Сербии Александр Вучич в своем выступлении заявил, что Белград будет добиваться нормализации ситуации мирным путем, но в случае вооруженных провокаций ответит и оставит победу за собой.

Ранее сообщалось о эскалации конфликта на границе Косово и Сербии, о перестрелках и пострадавших в результате столкновений сербах.