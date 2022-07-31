На границе Косово и Сербии начались столкновения, есть раненые

Конфликт между Косово и Сербией обострился. На границе уже начались столкновения, сообщается о раненых среди сербов на пропускном пункте Яринье, также появились видеокадры со звуками огнестрельных выстрелов.

Сербское население Косово и Метохии начало сооружать баррикады, сообщило национальное телевидение республики RTS.

Ранее Косово готовились с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и заново регистрировать автомобили с уже выданными сербскими номерами.

Но теперь президент Сербии Александр Вучич заявляет, что армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Он намерен в ближайшее время выступить с экстренным обращением к нации по поводу сложившейся ситуации.

Косовские албанцы собираются в группы в "своей", южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.

Конфликт, приведший к провозглашению в 2008 году независимости Косово, начался в 1998 году между албанскими повстанцами и Республикой Югославией. Боевые действия были инициированы косовскими албанцами, стремившимися к независимости Косово и Метохии, и привели к многочисленным жертвам среди гражданских лиц с обеих сторон. В марте 1999 года в конфликт вмешалась НАТО, начавшая бомбардировки Югославии. В июне 1999 года, согласно Военно-техническому соглашению, подписанному представителями НАТО и югославской армии в Куманове, контроль над краем перешёл к силам KFOR. Произошёл массовый отток неалбанского населения (сербов, черногорцев и цыган) и многочисленные преступления против тех из них, кто остался в крае.