Депутат предложил штрафовать депутатов, которые комментируют "какой-нибудь очередной позор"

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил штрафовать слишком рьяных народных избранников, которые часто подменяют собой военное и внешнеполитическое ведомства. Речь о сегодняшней атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе и последовавших комментариях от российских сенаторов.

"Что за мода стала - после очередного позора непременно вылезает какой-нибудь сенатор или депутат и начинает заявлять, что сейчас-то непременно будет нанесен удар "по центрам принятия решений". И так до следующего позора", - пишет Матвеев в своем Telegram-канале.

"Предлагаю за употребление фразы про удар по центрам принятия решений без последующего удара штрафовать уже", - добавил народный избранник.

В Совете Федерации действительно сегодня предлагали наносить удары.

Так, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал "очень правильным" предложение ответить "обраткой по Киеву".

Первый зампред комитета СФ по международным делам, представитель "Единой России" Владимир Джабаров написал в Telegram: "Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве".

Но в самую неприятную историю с комментариями попала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она заявила, что Севастополь прикрыт от вторжений с территории Украины системой ПВО очень надежно, а значит отправка беспилотника с бомбой к зданию штаба была диверсией, совершенной с территории полуострова. Позже Ковитиди заявила журналистам, что ее информация "не вполне соответствует действительности".

В Минобороны ситуацию с атакой на штаб Черноморского флота в День ВМФ не комментировали, официальную информацию пока давал только губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он с самого начала говорил, что атака устроена украинской стороной. Впрочем, он не уточнял, откуда она была совершена. В результате атаки шесть человек пострадали, двое в состоянии средней тяжести.