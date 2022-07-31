В Израиле с 1 августа покупки на крупные суммы нельзя будет оплатить наличными

С 1 августа в Израиле вводится запрет на платежи наличными (и банковскими чеками), если речь идет о суммах свыше 6 тыс. шекелей ($1,7 тыс.) и в платеже участвует юрлицо. Если платеж осуществляется между физическими лицами, то ограничение начнет действовать от 15 тыс. шекелей ($4,3 тыс.).

Целью реформы, как заявили в Налоговом управлении Израиля, является борьба с организованной преступностью, отмыванием денег и нарушениями налогового законодательства.

Все платежи с крупными суммами денег теперь должны проводиться либо онлайн (например, как электронный перевод денег) или на банковскую карту.

Стоит отметить, что и до 1 августа были ограничения: при платеже с участием юрлица можно было использовать наличные до 11 тыс. шекелей.

Впрочем, юристы отмечают, что закон не очень-то эффективен. Исследование показало, что после ввода первой части ограничений количество наличных денег в обороте только увеличилось.