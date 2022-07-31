Собчак: Чубайс в реанимации, состояние стабильное

Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" сообщил о госпитализации экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса в реанимацию.

"ЧУБАЙС В РЕАНИМАЦИИ . Говорила только что с Авдотьей (Смирновой – женой Чубайся – прим. ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича, : "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное.", - написала Собчак (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать собственные периферические нервы (отсюда проблемы с конечностями). Чаще встречается у взрослых людей и у мужчин.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.