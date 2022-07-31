Глава Росприроднадзора рассказала о судьбе белой медведицы "с банкой"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о судьбе белой медведицы, спасенной недавно в Диксоне. За операцией по удалению из пасти животного консервной банки следила вся страна.

"Многие продолжают беспокоиться за судьбу спасённой белой медведицы, - пишет Радионова в Telegram. - Наши инспекторы облетели на вертолёте территорию её высадки, в том числе осмотрели побережье Карского моря. Следов краснокнижника не обнаружено".

Чиновница сослалась на мнение ветеринаров, которые осматривали медвежонка во время спасения: "[Специалисты] пришли к выводу, что она не нуждается в передержке. Мы уверены, что животное благополучно вернулось в природу".

При этом Радионова попросила всех, кто сможет зафиксировать зверя на фото или видео поделиться материалами. Она также выразила надежду, что медведице больше не понадобится помощь людей.

Медведица в возрасте около двух-трех лет вышла к людям в поселок Диксон несколько недель назад. В пасти у нее была заметна банка из-под сгущенки. Животное не могло избавиться от мусора, в котором застрял ее язык. Банку она, очевидно, подобрала на местной помойке.

После того, как фото и видео попали в СМИ и соцсети, Росприроднадзор организовал поездку на место инцидента ветеринаров из Москвы. На месте эксперты обездвижили сильно исхудавшую медведицу, которая к тому моменту уже начала слабеть и падать от голода и обезвоживания. Банку удалили, рану обработали и увезли медведя за 100 км от поселка, где и оставили, предварительно введя антидот к снотворному и оставив рядом несколько десятков килограммов рыбы – на первое время, пока медведица будет чувствовать слабость из-за случившегося.