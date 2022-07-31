В Николаеве погиб один из богатейших бизнесменов Украины Алексей Вадатурский

В Николаеве погиб один из богатейших людей Украины Алексей Вадатурский. Также скончалась и супруга бизнесмена. По предварительным данным, в их особняк попала ракета.

"Погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский. Герой Украины, заслуживший это звание своим трудом. Настоящий патриот, аграрий, судостроитель, владелец легендарной компании "Нибулон", бизнесмен, веривший в свою страну", - сообщил в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Вадатурскому было 74 года. Его компания, по данным Forbes, в 2021 году стала третьей аграрной компанией Украины по выручке. В списке богатейших украинцев за 2021 год по версии "Forbes Украина" он занял 24 место, его состояние оценили в $430 млн.