31 Июля 2022
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Происшествия Украина
Флаг Украины. (2022) | Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

В Николаеве погиб один из богатейших бизнесменов Украины Алексей Вадатурский

В Николаеве погиб один из богатейших людей Украины Алексей Вадатурский. Также скончалась и супруга бизнесмена. По предварительным данным, в их особняк попала ракета.

"Погиб Алексей Афанасьевич Вадатурский. Герой Украины, заслуживший это звание своим трудом. Настоящий патриот, аграрий, судостроитель, владелец легендарной компании "Нибулон", бизнесмен, веривший в свою страну", - сообщил в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Вадатурскому было 74 года. Его компания, по данным Forbes, в 2021 году стала третьей аграрной компанией Украины по выручке. В списке богатейших украинцев за 2021 год по версии "Forbes Украина" он занял 24 место, его состояние оценили в $430 млн.

Теги: алексей вадатурский, николаев, обстрел



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