Тимати пообещал не устраивать "чудовищного ребрендинга" сети Starbucks

Тимур Юнусов (более известный как певец Тимати) объявил о закрытии сделки по покупке российскими партнерами сети кофеен в РФ, до сих пор принадлежавшей американской корпорации Starbucks.

О новых владельцах сети стало известно в первой половине июня. А еще раньше Starbucks объявил о желании покинуть Россию на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Совладельцами сети кофеен Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Юнусов и холдинг "Синдика" сенатора Арсена Канокова.

Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети в стране, штат в 2 тыс. сотрудников, как ожидается, тоже останется работать в компании. При этом сеть должна будет отказаться от использования логотипа и технологий Starbucks.

Тимати по этому поводу уже успел анонсировать в своих соцсетях конкурс на новую символику сети. Он пообещал, что "чудовищного ребрендинга" не будет (видимо, намекая на неоднозначно воспринятую сеть "Вкусно – и точка").

"Даю вам время до понедельника. После, самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен. <...> У нас стоит достаточно амбициозная задача: сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны, мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!", - пишет Тимати.