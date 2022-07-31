31 Июля 2022
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Путин принимает парад в День ВМФ (2022) | Фото: пресс-служба Кремля

Путин подписал новую Морскую доктрину России: что в документе

Президент России Владимир Путин сегодня перед главным военно-морским парадом в честь ВМФ подписал новую Морскую доктрину страны. Предыдущая версия документа была принята в 2015 году.

Вот какие основные новеллы встречаются в документе.

К главным угрозам безопасности отнесены рост активности НАТО и стремление США доминировать в мировом океане. Другие угрозы: территориальные претензии к России ряда государств, информационное и военное давление на РФ для снижения ее морской деятельности, усиление ряда стран, желающих ослабить контроль России над Северным морским путем.

Также предлагается считать угрозой попытки изменить действующие правовые режимы морских территорий.

Главный военно-морской парад, ВМФ(2019)|Фото: Пресс-служба Кремля

А еще риском названо отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами России для обеспечения кораблей и судов ВМФ. Но над созданием новых заморских морских баз страна собирается работать.

Как и над повышением активности в северных районах: на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля.

Другие направления для усиления присутствия: Курильские и Балтийские проливы, Черное море и восточное Средиземноморье. В Крыму будет укрепляться военная инфраструктура и усиливаться Черноморский флот.

Наконец, предусмотрено наличие у РФ пунктов материально-технического обеспечения в Красном море.

Также власти собираются развивать производства для строительства новых авианесущих кораблей.

Ну а в случае исчерпания дипломатических возможностей Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в мировом океане.

Теги: морская доктрина, вмф, военно-морская база, северный морской путь



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