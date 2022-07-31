31 Июля 2022
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Происшествия Крым
Удар по штабу Черноморского флота России. (2022) | Фото: t.me/razvozhaev

В Севастополе введен желтый уровень террористической опасности – губернатор

В Севастополе введен желтый, повышенный уровень террористической атаки (всего их три). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после внеочередного заседания антитеррористической комиссии.

"Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Отметим, что ранее горожанам власти посоветовали по возможности оставаться дома, а все мероприятия в честь Дня ВМФ были отменены.

До сих пор не известно, откуда взялся дрон (как утверждает Развожаев – украинский) над центром Севастополя, который (как утверждает сенатор Ковитиди) как зонтиком прикрыт системой ПВО.

В результате сброса взрывного устройства беспилотником на штаб Черноморского флота пострадали шесть человек, двое находятся в состоянии средней тяжести.

Теги: севастополь, михаил развожаев, терроризм, атака, беспилотник



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