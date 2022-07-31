ДТП с микроавтобусом на Ставрополье: погибли восемь человек

В ДТП на дороге Астрахань – Ставрополь погибли восемь человек, среди них – ребенок. Еще шесть человек пострадали, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ЧП произошло недалеко от Светлограда.

"Водитель автомобиля Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской "ГАЗелью". От удара оба автомобиля загорелись. На месте происшествия погибли 5 участников, в том числе ребенок", - сообщили в краевом управлении ГИБДД. Позже в больнице погибли еще трое госпитализированных. Всего в момент аварии в микроавтобусе находилось девять человек.

"По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи. Сейчас нам нужно направить все силы на помощь выжившим. Лично буду отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим", - написал в своем Telegram-канале Владимиров.