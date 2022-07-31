ВС РФ заявили об уничтожении 500 украинских военных и националистов

Российские военные уничтожили около 500 украинских военнослужащих и боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так, ВКС нанесли удар по техникуму в Харькове – по данным российских военных, там был пункт дислокации формирования "Кракен". "Потери противника составили до 350 националистов", - заявил Конашенков.

50 украинских военных погибли во время удара по пункту временной дислокации в ДНР подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ.

"Уничтожена американская гаубица М777 в районе Новопавловки, в районе Николаевки уничтожена установка РСЗО "Ураган". В Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники противника", - заявил Конашенков.