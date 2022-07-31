Версия о "крымской атаке" на штаб Черноморского флота может не подтвердиться

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди усомнилась в достоверности своей же информации о том, что дрон, атаковавший сегодня штаб Черноморского флота, был запущен с территории полуострова. Теперь она призывает дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.

"Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идет расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется", - заявила Ковитиди РИА Новости.

Ранее в интервью радио "Говорит Москва" сенатор сказала, что Севастополь очень надежно прикрыт "зонтиком" ПВО, а значит долететь до центра Севастополя с территории Украины беспилотник со взрывчаткой просто не мог. Она предположила, что это была диверсия и политическая провокация с территории самого полуострова.

В результате утренней атаки БПЛА со взрывчаткой на штаб Черноморского флота РФ пострадали шесть человек, двое находятся в состоянии средней тяжести. В городе отменены мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота России.