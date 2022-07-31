31 Июля 2022
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Экономика За рубежом Украина
Турецкий сухогруз с зерном (2022) | Фото: пресс-служба президента Украины

Первый корабль с зерном с Украины в Турцию может отправиться завтра утром – CNN Turk

Первый корабль с зерном с Украины в Турцию может отправиться уже утром в понедельник, 1 августа, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Ранее стало известно, что первый караван из 16 сухогрузов с украинским зерном может прибыть в Турцию по Черному морю уже 3 августа. По данным CNN Turk, эти грузы могут быть направлены в Сомали.

По данным турецких СМИ, турецкая и украинская сторона операции заявили о слаженной работе совместного координационного центра.

Теги: украина, турция, украинское зерно, сухогруз



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