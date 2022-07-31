31 Июля 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань уже на предстоящей неделе

Спикер палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси подтвердила, что на предстоящей неделе совершит турне по Азии. Но она ничего не сказала по поводу Тайваня, ставшего задолго до ее предполагаемого визита поводом для дипломатического скандала между Вашингтоном и Пекином.

Власти КНР протестуют против возможного визита на Тайвань третьего лица американского государства. Ранее представители МИД Китая заявляли о быстрых и жестких ответных мерах, если визит Пелоси на остров состоится. В том числе и военного характера.

В воскресном пресс-релизе Пелоси сообщила, что делегация американских парламентариев с ней во главе отправится в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы "подтвердить твердую и непоколебимую приверженность Америки друзьям и союзникам в регионе".

Точно известно, что после остановки га Гавайях делегация сделает остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии. Пелоси заявила, что проведет встречи на высоком уровне в этих странах, чтобы обсудить продвижение "общих интересов и ценностей", в число которых входят мир и безопасность.

Пелоси хотела посетить Тайвань еще в апреле, но тогда она заразилась коронавирусом и визит был отложен. Новые анонсы возможной поездки изрядно накалили обстановку. Ряд аналитиков назвал ситуацию самым опасным моментов в отношении США и Китая за последние десятилетия.

Теги: нэнси пелоси, тайвань, китай, пекин



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