Минобороны России пригласило ООН и МККК расследовать удар по СИЗО в Еленовке

Министерство обороны России пригласило экспертов из ООН и Международного комитета Красного креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке – тюрьме в ДНР, где содержались украинские военнопленные, в том числе боевики с "Азовстали". Российские и донецкие силовики обвинили ВСУ в этом ударе, заявив, что он был нанесен американскими РСЗО Himars. В результате погибли около 50 человек, еще более сотни были ранены.