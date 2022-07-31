31 Июля 2022
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Политика В России
Руководитель ПФР Андрей Кигим. (2021) | Фото: пресс-служба Фонда социального страхования России

Мишустин отправил в отставку главу Пенсионного фонда России Андрея Кигима

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. 64-летний "единоросс" Кигим занимал этот пост с февраля 2021 года, до этого восемь лет возглавлял Фонд социального страхования России.

Врио главы ПФР стал Сергей Чирков, заместитель Кигима. В ПФР он работает с 2001 года, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. О дальнейшей карьере Кигима ничего не известно.

Кигима неоднократно критиковали за работу ПФР, доставалось ему и за знаменитые "пенсионные дворцы", а также за собственные резкие высказывания. Например, как-то он назвал ПФР "бомжеватой структурой", а в прошлом году допустил пренебрежительные высказывания в адрес оппозиционных депутатов в Госдуме, да так, что замечание главе ПФР был вынужден сделать однопартиец, "единоросс" Вячеслав Володин, занимающий пост спикера нижней палаты парламента.

Напомним, в весеннюю сессию Госдума приняла законопроект о реформировании ПФР. Фонд будет объединен с Фондом социального страхования.

Теги: андрей кигим, отставка, пенфионный фонд россии



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