Взрыв в штабе Черноморского флота – внутренняя диверсия, - сенатор Ковитиди

31 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России Крым
Удар по штабу Черноморского флота России. (2022) | Фото: t.me/razvozhaev

Взрыв в штабе Черноморского флота – внутренняя диверсия, - сенатор Ковитиди

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди считает, что беспилотник с бомбой, устроивший взрыв в штабе Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории Крыма. Она полагает, что ПВО не могла дать осечку и пропустить с территории Украины дрон со взрывчаткой.

Хотя об исполнителях атаки еще ничего не известно, Ковитиди не сомневается, что это дело рук ВСУ, и предполагает, что удар по Севастополю повлечет ответные действия в отношении украинских морских баз.

"Мы понимаем, насколько Украине важно дестабилизировать моральный дух и состояние в День флота. Всем известно, что Севастополь надежно защищен, что зонтик над Севастополем крепче, чем над Нью-Йорком или Вашингтоном, поэтому сегодня единственная возможность была — это внутренняя диверсия. Взрывное устройство маломощное установлено было на самодельный картонный беспилотник. Это очевидно политическая провокация с элементами диверсии, я уверена, что она будет иметь достаточно неприятные последствия для баз украинского флота, в частности в Одессе, Николаеве и не только. Виновные будут установлены. У нас очень хорошо работает ФСБ", - цитирует Ковитиди радиостанция "Говорит Москва".

Теги: вдрыв, черноморский флот, ольга ковитиди, пво, диверсия, беспилотник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2022 14:16 Мск Версия о "крымской атаке" на штаб Черноморского флота может не подтвердиться


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети