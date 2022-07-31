Взрыв в штабе Черноморского флота – внутренняя диверсия, - сенатор Ковитиди

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди считает, что беспилотник с бомбой, устроивший взрыв в штабе Черноморского флота в Севастополе, был запущен с территории Крыма. Она полагает, что ПВО не могла дать осечку и пропустить с территории Украины дрон со взрывчаткой.

Хотя об исполнителях атаки еще ничего не известно, Ковитиди не сомневается, что это дело рук ВСУ, и предполагает, что удар по Севастополю повлечет ответные действия в отношении украинских морских баз.

"Мы понимаем, насколько Украине важно дестабилизировать моральный дух и состояние в День флота. Всем известно, что Севастополь надежно защищен, что зонтик над Севастополем крепче, чем над Нью-Йорком или Вашингтоном, поэтому сегодня единственная возможность была — это внутренняя диверсия. Взрывное устройство маломощное установлено было на самодельный картонный беспилотник. Это очевидно политическая провокация с элементами диверсии, я уверена, что она будет иметь достаточно неприятные последствия для баз украинского флота, в частности в Одессе, Николаеве и не только. Виновные будут установлены. У нас очень хорошо работает ФСБ", - цитирует Ковитиди радиостанция "Говорит Москва".