31 Июля 2022
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Московский Кремль (2022) | Фото: Накануне.RU

"Москва – стерильно чистый город в сравнении с Киевом", - экс-глава Жилсоюза Украины

Москва настолько отличается от Киева в лучшую сторону, что два города нельзя даже сравнивать. Свои впечатления изложил бывший глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко после двух месяцев проживания в столице России.

Он описал ряд отличий. Прежде всего, Москва – "просто стерильно чистый город в сравнении с Киевом". И если москвичи считают свой город грязным, то это потому, что они не были в Киеве, который, по его мнению, стал "помойкой". А круглосуточный бесплатный общественный туалет на Красной площади чище, чем в некоторых ресторанах Киева. При этом на весь центр Киева нет ни одного бесплатного общественного туалета.

Второе отличие - удобство. Москва не зря признана лучшим туристическим городом мира в 2021 году. Московский транспорт является очень хорошо продуманной сетью, отмечает он.

Еще одно отличие - цены и зарплаты. Москва дороже Киева, но по покупательной способности населения дешевле. К тому же коммунальные услуги дешевле в несколько раз и при этом качественнее на несколько порядков.

С точки зрения цифровых услуг Москва - это "цифровой рай" в сравнении с Украиной, где "Дия" (аналог "Госуслуг") используется не столько для, сколько против населения.

"Настучать на соседа" – это и есть весь уровень "государства в смартфоне" от Зеленского", - считает Скубченко.

Он пишет, что не ощущает никаких санкций и недостатка в чем-то необходимом. В отличие от Киева, который режим довел до упадка

"Бандера пришёл – "порядок" навёл, как говорится. А порядок по-бандеровски – это воровство и разруха, это упадок и нищета", - заключил экс-глава Жилищного союза Украины в своем телеграм-канале.

Интересно, что украинская телеведущая Снежана Егорова, уехавшая зимой из Киева в Турцию, заявила на днях в эфире интернет-канала PolitWera, что власть в Киеве захватили "алчные твари безмозглые, которые ради собственной наживы жонглировали судьбами сотен тысяч людей".

Теги: Москва, Киев



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