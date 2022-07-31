Гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят в армию и на флот в ближайшие месяцы - Путин

В ближайшие месяцы российская армия начнет получать гиперзвуковые ракеты "Циркон". В военно-морском флоте первым это вооружение получит фрегат "Адмирал Горшков", заявил президент России Владимир Путин, выступая на военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Район несения службы, в котором будет находиться корабль, "будет выбран исходя из интересов безопасности РФ". "Возможности комплекса "Циркон" безграничны", - восхитился Путин.

"Мы открыто обозначили в новой Морской доктрине РФ границы и зоны наших национальных интересов. Экономические и стратегические. Их защиту мы будем обеспечивать твёрдо, всеми доступными средствами", - отметил президент, только что подписавший Морскую доктрину (предыдущая версия документа просуществовала семь лет).

Последние новости о "Цирконе" поступали в конце декабря 2021 года. Тогда тот же самый "Адмирал Горшков" выполнил испытательную стрельбу "Цирконом" в Белом море по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты прошел в соответствии с заданными параметрами, цель поражена.