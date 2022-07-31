31 Июля 2022
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Главный военно-морской парад, ВМФ, Владимир Путин (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Путин подписал Морскую доктрину России и принял парад в честь ВМФ РФ

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. А перед началом парада глава государства подписал в здании государственного исторического музея в Петропавловской крепости два документа – указ об утверждении Морской доктрины РФ и указ об утверждении Корабельного устава ВМФ РФ.

Парад президент принимает на борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова.

Катер главнокомандующего обходит парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадском рейде.

В этом году в главном параде ВМФ России принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 самолета и вертолета и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Основное отличие российского главного военно-морского парада от парадов кораблей, проводимых за рубежом, заключается в том, что корабли ВМФ России, не стоят на месте, выстроившись в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Теги: морская доктрина, владимир путин, парад, день вмф



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