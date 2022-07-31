Боец Александр Емельяненко заявил о желании завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, которому 2 августа исполнится 41 год, объявил о завершении карьеры из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил в соцсетях.

"К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами", - цитирует Емельяненко "Интерфакс".

Боец заявил о желании отказаться от публичности, заняться здоровьем, выстраиванием отношений с семьей, дочкой.

Александр выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA. В 2015 году был осужден на 4,5 года, но был условно-досрочно освобожден в 2016 году. У него есть брат Федор Емельяненко – также известный боец.