31 Июля 2022
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Александр Емельяненко, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Боец Александр Емельяненко заявил о желании завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, которому 2 августа исполнится 41 год, объявил о завершении карьеры из-за состояния здоровья. Об этом он сообщил в соцсетях.

"К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами", - цитирует Емельяненко "Интерфакс".

Боец заявил о желании отказаться от публичности, заняться здоровьем, выстраиванием отношений с семьей, дочкой.

Александр выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA. В 2015 году был осужден на 4,5 года, но был условно-досрочно освобожден в 2016 году. У него есть брат Федор Емельяненко – также известный боец.

Теги: александр емельяненко, карьера, боец



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