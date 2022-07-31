В Совете Федерации предложили нанести "ответный удар" по базам украинского флота в Одессе и Николаеве

В Совете Федерации предложили нанести "ответный удар" после взрыва в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе. Так, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал "очень правильным" предложение ответить "обраткой по Киеву".

Первый зампред комитета СФ по международным делам, представитель "Единой России" Владимир Джабаров написал в Telegram: "Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по штабу был нанесен украинским беспилотником, сбросившим взрывное устройство. В связи с этим возникают вопросы к работе ПВО в Крыму и над базой российского Черноморского флота. Но упомянутые сенаторы таких вопросов не задают.